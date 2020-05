Uefa, formula breve per terminare Champions ed Europa League? “Dai quarti gara secca”

La Uefa, insieme ad ECA e alle varie leghe nazionali, prosegue la sua riflessione alla ricerca del modo migliore per completare la stagione. Secondo quanto riporta AS, l’ipotesi che sta riscuotendo maggiore successo è quella di proporre l’eliminazione in gara secca dai quarti di finale di Champions League ed Europa League. Non è da escludere, inoltre, che la Champions League si decida attraverso una final four da disputare ad Istanbul, mentre per l’Europa League non emergono ulteriori dettagli.