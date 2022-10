Uefa, proteste ignorate: nessun provvedimento per arbitro e Var di Inter-Barcellona

La direzione di gara di Slavko Vincic e della squadra arbitrale in occasione del match di Champions League tra Inter e Barcellona ha scatenato grandi proteste da parte dei catalani, che non hanno ancora digerito alcune decisioni prese martedì scorso. Joan Laporta , presidente blaugrana, non ci ha girato intorno, tanto da esternare il suo disappunto direttamente ai vertici della Uefa. Tuttavia non è stato preso nessun provvedimento nei confronti del fischietto sloveno e dei suoi assistenti.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Se a Nyon avessero ritenuto insufficiente o "vergognosa", come sostiene Laporta, la direzione di gara di Slavko Vincic lo avrebbero fermato e invece lo sloveno dirigerà Rangers-Liverpool di mercoledì. Un chiaro segnale che l'Uefa non lo ritiene colpevole di errori macroscopici nel match del Meazza. Sarà stato punito Pol van Boekel, il Var ovvero colui che avrebbe dovuto vedere il presunto rigore per tocco di mano in area di Dumfries? Neppure per sogno. L'olandese è stato confermato nel suo ruolo di Var e sarà dietro il video per Viktoria Plzen-Bayern Monaco, l'altro match del girone dell'Inter. Per Rosetti, numero uno degli arbitri Uefa, dunque, martedì a San Siro non è successo niente di "vergognoso" come sostengono Xavi e Laporta".