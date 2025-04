La UEFA ha voluto ricordare Jair, l'ala brasiliana della Grande Inter, scomparso all'età di 84 anni : "Noto per la sua grande velocità, Jair arrivò all'Inter nel 1962 e giocò con i nerazzurri fino al 1972, con una breve interruzione di una sola stagione con la Roma nel 1967/68. "Jair è scomparso", si legge in un comunicato dell'Inter. "Ala destra dal dribbling fenomenale, ha vinto tutto con la Grande Inter e ha un posto nell'eternità di una squadra leggendaria. Il club è vicino alla sua famiglia in questo momento difficile".

Jair si affermò rapidamente come un giocatore chiave della "Grande Inter" di Helenio Herrera. Segnò il primo gol in assoluto dei nerazzurri in Coppa dei Campioni contro l'Everton nel 1963 e l'unico gol della partita nella finale del 1965 contro il Benfica. Tornò in Brasile dopo aver segnato 70 gol in 266 partite con l'Inter per giocare al fianco di Pelè al Santos, prima di concludere la sua carriera in Canada. Avendo davanti a sé il grande Garrincha nel suo ruolo, giocò solo una partita per il Brasile durante la sua carriera, ma fece parte della squadra che vinse la Coppa del Mondo FIFA nel 1962".