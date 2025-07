Mateo Retegui lascia l'Atalanta, è ufficiale. Ecco il comunicato con cui il club beramasco annuncia la sua cessione all'Al-Qadsiah, in Arabia: "Acquistato dal Genoa a inizio agosto 2024, Mateo Retegui ha trovato nell’Atalanta e a Bergamo le condizioni e l’ambiente ideali per disputare la sua miglior stagione in carriera, dal punto di vista realizzativo e non solo.