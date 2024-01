UFFICIALE – Vis Pesaro, arriva Joel Obi: l’ex giocatore dell’Inter era svincolato

"Obi cresce calcisticamente nel settore giovanile nell’Inter. Viene aggregato alla prima squadra nell’anno del triplete fino a trovare a soli 19 anni l’esordio in UEFA Champions League agli ordini di Benítez. Meno di 20 giorni dopo, il 17 ottobre 2010, debutta anche in Serie A. Il centrocampista inizia a prendere spazio nella rosa interista anche con Gasperini, Ranieri e – di rientro da una stagione a Parma – con Mazzarri, allenatore che ritroverà anche al Torino. In tre stagioni in granata colleziona 59 presenze e 7 gol, continuando poi la sua carriera con Chievo, Alanyaspor (Süper Lig turca), Salernitana e Reggina, oltre a mantenere vivo il rapporto con la nazionale nigeriana (18 presenze). Joel Obi approda a Pesaro con un bagaglio di 142 presenze in Serie A, 57 in Serie B e 13 in competizioni europee, avendo dato il suo contributo nelle vittorie nerazzurre della Supercoppa italiana nel 2010 e della Coppa Italia 2010/2011. Per la sua esperienza alla Vis Pesaro ha scelto la maglia numero 16. Benvenuto Joel!".