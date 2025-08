Il club nerazzurro ha formalizzato l'acquisto di Richard Agbonifo pronto a mettersi a disposizione di Stefano Vecchi in Under 23

Richard Agbonifo è ufficialmente un giocatore dell'Inter Under 23. L’esterno classe 2006 ha sostenuto ieri le visite mediche, prima di presentarsi in sede per la firma accompagnato dal suo entourage e dalla sua famiglia. La formula del trasferimento è titolo definitivo dal Verona per circa un milione di euro e contratto di 5 anni al ragazzo. Di lui si dice un gran bene, considerando quello che è stato l'exploit degli ultimi anni nel settore giovanile dell'Hellas Verona.

Agbonifo è stato grande protagonista nella stagione Primavera che ha visto l'Inter laurearsi campione d'Italia. L'esterno offensivo ha segnato 13 gol e fornito 11 assist, finendo per essere eletto nella top 11 stagionale. Per altro Agbonifo ha segnato in entrambe le sfide contro l'Inter di Zanchetta, segnando un grandissimo gol nella partita di Verona, poi vinta in rimonta dall'Inter per 4-1. In nerazzurro potrà proseguire il suo percorso di crescita.