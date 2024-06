UFFICIALE – Inter Women, fissate date e località del ritiro: i dettagli

Le nerazzurre svolgeranno una parte della preparazione estiva in Val Rendena, in Trentino, tra il 4 e l'11 agosto

Si avvicina a grandi passi il momento di tornare al lavoro per l'Inter Women: nel corso della preparazione estiva in vista della prossima stagione le nerazzurre andranno in ritiro una settimana in Trentino, più precisamente a Spiazzo, nei pressi di Pinzolo.