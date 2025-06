Ora è ufficiale: Aleksandr Kolarov lascia l'incarico di ct della Serbia Under 21, visto che presto inizierà la sua avventura da vice di Cristian Chivu

Ora è ufficiale: Aleksandr Kolarov lascia l'incarico di ct della Serbia Under 21, visto che presto inizierà la sua avventura da vice di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter. Questa la nota della federazione:

"La Federazione calcistica serba informa il pubblico che l'allenatore della nazionale giovanile, Aleksandar Kolarov, ha accettato l'offerta di entrare a far parte dello staff tecnico della famosa squadra italiana, finalista della Champions League di quest'anno, dell'Inter, in qualità di primo assistente allenatore. Quando abbiamo promosso il leggendario giocatore della nazionale al ruolo di allenatore della nazionale Under 21, abbiamo espresso la convinzione che questo fosse l'inizio di una grande carriera da allenatore. Nonostante il suo impegno con la Federazione sia stato breve, Aleksandar ha dimostrato un alto livello di professionalità, dedizione ed entusiasmo nel lavorare con i giovani giocatori della nazionale".