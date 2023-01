UFFICIALE – L’ex Inter Sylvinho è il nuovo CT dell’Albania: l’annuncio

Il brasiliano Sylvio Mendes Campos Júnior, calcisticamente Sylvinho, sarà il nuovo allenatore della nazionale albanese di calcio. E' stata la Federcalcio albanese ad annunciarlo ufficialmente. Sylvinho, è stato calciatore di grandi club europei fino al 2011, per proseguire poi come vice allenatore in alcune squadre del campionato brasiliano. Tra il 2014 e il 2016 è stato assistente di Mancini all'Inter, per passare a fianco di Tite nella nazionale del Brasile fino al 2019, quando è diventato il tecnico del Lione nel campionato francese. Un'avventura durata solo pochi mesi, per rientrare in Brasile alla panchina del Corinthians, da dove è stato esonerato lo scorso febbraio.