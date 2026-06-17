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UFFICIALE – L’UEFA multa la Roma per 6 milioni, sforato il fair play finanziario

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Se l'Inter ha pienamente rispettato i paletti ed è ormai uscita dal Settlement Agreement, non lo stesso si può dire per un altro club italiano, la Roma
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Se l'Inter ha pienamente rispettato i paletti ed è ormai uscita dal Settlement Agreement, non lo stesso si può dire per un altro club italiano, la Roma.

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Come riferito dall'UEFA sul proprio sito ufficiale, infatti, il club giallorosso è stato multato per un totale di 6 milioni di euro per violazioni delle norme:

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"Per quanto riguarda i club ancora soggetti ad un accordo transattivo, l'AS Roma (ITA) ha leggermente superato l'obiettivo intermedio fissato per l'esercizio finanziario che si concluderà nel 2025 ed è stata multata di 2 milioni di euro. Avendo inoltre registrato un rapporto tra costi della rosa e totale del club superiore al 70% per l'anno solare 2025, al club è stata inflitta un'ulteriore sanzione di 4 milioni di euro".

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