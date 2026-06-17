Se l'Inter ha pienamente rispettato i paletti ed è ormai uscita dal Settlement Agreement, non lo stesso si può dire per un altro club italiano, la Roma

Se l'Inter ha pienamente rispettato i paletti ed è ormai uscita dal Settlement Agreement, non lo stesso si può dire per un altro club italiano, la Roma.

"Per quanto riguarda i club ancora soggetti ad un accordo transattivo, l'AS Roma (ITA) ha leggermente superato l'obiettivo intermedio fissato per l'esercizio finanziario che si concluderà nel 2025 ed è stata multata di 2 milioni di euro. Avendo inoltre registrato un rapporto tra costi della rosa e totale del club superiore al 70% per l'anno solare 2025, al club è stata inflitta un'ulteriore sanzione di 4 milioni di euro".