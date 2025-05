"Il momento è arrivato. Il momento che non avrei mai voluto arrivasse, ma questo è il calcio e nella vita tutto ha un inizio e una fine... Sabato giocherò la mia ultima partita al Santiago Bernabéu. Sono arrivato nel 2012 con la speranza di indossare la maglia della squadra migliore del mondo e con l'ambizione di fare grandi cose, ma non avrei mai potuto immaginare cosa sarebbe successo dopo. Giocare per il Real Madrid ha cambiato la mia vita come calciatore e come persona. Sono orgoglioso di aver fatto parte di uno dei periodi di maggior successo del miglior club della storia".