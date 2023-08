UFFICIALE – Italia, il 2 settembre la presentazione di Luciano Spalletti come nuovo ct

Nella giornata di venerdì 1° settembre sarà diramata la lista dei convocati per le gare valide per le qualificazioni a EURO 2024 con Macedonia del Nord (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano)".

