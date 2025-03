UFFICIALE – PSV, caso di turbercolosi nel gruppo squadra: il comunicato

A causa della malattia, Perez è momentaneamente indisponibile e c’è il rischio che la sua stagione si concluda anzitempo. Il PSV ha rassicurato che, fino a questo momento, non sono stati rilevati altri casi di contagio all’interno della squadra. Perez, nel frattempo, ha collezionato solo tre presenze con il club: due ingressi a gara in corso in Eredivisie e un breve spezzone di otto minuti in Coppa.