È ufficiale: Sergio Conceicao non è più l'allenatore del Milan . Il club rossonero, che presto ufficializzerà il ritorno di Massimiliano Allegri, ha comunicato la separazione dal portoghese con questa nota sul proprio sito ufficiale: "AC Milan e Sérgio Conceição non proseguiranno il loro percorso insieme nella prossima stagione sportiva.

Il Club desidera ringraziare Sérgio e il suo staff per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida della Prima Squadra in questi mesi. La famiglia rossonera saluta l'allenatore che ha contribuito alla conquista del 50° trofeo della storia del Milan, augurandogli il meglio per il suo futuro".