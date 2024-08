“I momenti in cui la tecnologia è parte integrante del calcio sono ormai una realtà consolidata, che ci ha abituati a vivere i momenti chiave della partita attraverso nuovi paradigmi - ha affermato l'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Grazie a questa partnership con iliad confermiamo la volontà di dare valore a questi momenti e di proseguire sulla strada dell’innovazione tecnologica, come dimostrato in questi anni in cui siamo stati più volte pionieri tra le leghe calcistiche mondiali, con l’introduzione della tecnologia VAR, della Goal Line Technology e del fuorigioco Semiautomatico (S.A.O.T.)”.

Dal suo ingresso nel mercato italiano l'azienda ha registrato una crescita ininterrotta, conquistando la fiducia di milioni di utenti e ampliando la propria offerta al segmento della fibra ottica e delle soluzioni mobile per il business. iliad ha investito oltre 4,5 miliardi nello sviluppo di una rete proprietaria di ultima generazione per servire in maniera capillare l'intero Paese. L'impegno per l'innovazione tecnologica si riflette anche nella scelta di proporre solo connessioni in fibra al 100%. Inoltre, iliad è l'unico operatore in Italia con un'offerta fibra con router Wi-Fi 7 per garantire agli utenti le migliori prestazioni di navigazione. Il successo dell'operatore si basa su valori chiari: offerte trasparenti, accessibili, con zero costi nascosti e rimodulazioni, e con il prezzo che si sottoscrive che non cambia mai, per sempre.