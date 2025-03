Arrivano aggiornamenti che potrebbero riguardare anche l'Inter dall'assemblea di Lega Serie A tenuta oggi a Milano in via Rosellini. "Le Società di Serie A, riunite oggi in Assemblea a Milano, hanno deliberato il format a 4 squadre per la prossima EA SPORTS FC Supercup. I Club hanno inoltre confermato Deloitte come società di revisione della Lega Serie A", si legge nella nota diffusa al termine dell'incontro.