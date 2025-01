Il West Ham annunciato di aver esonerato l'allenatore spagnolo Julen Lopetegui, ufficializzando quanto era da qualche giorno dato per certo negli ambienti di Premier League dopo le ultime due sconfitte - 0-5 col Liverpool e 1-4 col Manchester United - e la squadra relegata al 14/o posto. "La prima metà della stagione non è stata in linea con le ambizioni del club", si afferma nell'annuncio pubblicato sui canali web e social degli Hammers. Lopetegui, 58 anni, era stato ingaggiato lo scorso maggio al posto dell'inglese David Moyes e ha guidato la squadra per una ventina di partite, con un bilancio negativo tra vittorie, solo 6 in campionato, e sconfitte.