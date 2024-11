La modifica del protocollo Var è una cosa delicata su cui devono parlare soprattutto loro senza interferenze esterne, per questo motivo, dal di fuori, non mi sento di intervenire. Gli arbitri sono in buonafede, tutti. Possono anche interpretare in maniera errata in certi casi ma fa parte dell’essere umano sbagliare. Quello che chiedo, in qualità di presidente dell’associazione allenatori, è di cercare il confronto e non lo scontro. Io ho vissuto l’era del sospetto ma ora metterei la mano sul fuoco sull’onesta e sulla pulizia della attuale classe arbitrale. Per migliorare il Var ci vogliono i tecnici, ovvero gli arbitri. Poi se vorranno interpellare esterni, come gli allenatori, ben vengano questi incontri, come già successo in passato”.