Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri, ha toccato diversi argomenti. Il primo è su Milan e Atalanta eliminate in Champions: "Due brutte notizie per il calcio italiano, ci siamo rimasti male tutti: il Milan ha pagato l’espulsione su cui ci sarebbe qualcosa da dire. Non credo ci fossero gli estremi per l’espulsione di Theo, ma il tuffarsi è cosa da combattere, si va giù troppo facilmente. Ieri non mi sembrava ci fossero gli estremi. Si gioca tanto e lo stiamo pagando".