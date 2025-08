Renzo Ulivieri, intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, ha parlato di alcuni temi legati agli allenatori, la classe che rappresenta, e non solo. Qui alcune delle sue considerazioni:

«Credo che ci sia un buon equilibrio, l’allenatore è un uomo della società, deve tenere conto degli aspetti economici di una società e sposare la causa. Qualche volta i presidenti possono invadere, per esempio quando si hanno i giovani che portano benefici economici. Sulle scelte tecniche non penso che vi siano ingerenze».

«Dipende, sicuramente è un campionato dove tornano figure importanti. Ciò è positivo per tutto il movimento. Non bisogna avere paura degli stranieri che possono arrivare, è un confronto, si prende e si dà per cercare di migliorarsi».