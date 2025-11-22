Le ultimissime notizie da Appiano Gentile in vista del derby in programma domenica alle ore 20.45 (qui dove vederlo in tv e streaming). Si avvicina il match tra Inter e Milan, Cristian Chivu ha ancora alcuni dubbi da sciogliere nell'undici titolare.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sky – Inter, le ultimissime per il derby: ThuLa in pole ma occhio a Bonny e altri due dubbi
ultimora
Sky – Inter, le ultimissime per il derby: ThuLa in pole ma occhio a Bonny e altri due dubbi
Le ultimissime notizie da Appiano Gentile in vista del derby in programma domenica alle ore 20.45: occhio ai dubbi di Chivu
A partire dalla difesa: o Acerbi o Bisseck al centro, il dubbio è questo per Sky Sport. Ribadiamo che non ci sarà Denzel Dumfries, mai in gruppo in settimana. Oltre a lui, rimangono fuori anche Darmian e Mkhitaryan.
L'altro dubbio è a centrocampo: Sucic favorito su Zielinski; le altre due maglie in mediana sono di Barella e Calhanoglu. A sinistra Dimarco, a destra pronto Carlos Augusto al posto di Dumfries. E Sky fa sapere che in attacco la Thu-La è pronta a tornare, ma senza dimenticare Bonny che è in grande forma ed è rimasto ad Appiano durante la sosta.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA