FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sky – Inter, le ultimissime per il derby: ThuLa in pole ma occhio a Bonny e altri due dubbi

ultimora

Sky – Inter, le ultimissime per il derby: ThuLa in pole ma occhio a Bonny e altri due dubbi

Sky – Inter, le ultimissime per il derby: ThuLa in pole ma occhio a Bonny e altri due dubbi - immagine 1
Le ultimissime notizie da Appiano Gentile in vista del derby in programma domenica alle ore 20.45: occhio ai dubbi di Chivu
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter
Getty

Le ultimissime notizie da Appiano Gentile in vista del derby in programma domenica alle ore 20.45 (qui dove vederlo in tv e streaming). Si avvicina il match tra Inter e Milan, Cristian Chivu ha ancora alcuni dubbi da sciogliere nell'undici titolare.

Sky – Inter, le ultimissime per il derby: ThuLa in pole ma occhio a Bonny e altri due dubbi- immagine 3
Getty Images

A partire dalla difesa: o Acerbi o Bisseck al centro, il dubbio è questo per Sky Sport. Ribadiamo che non ci sarà Denzel Dumfries, mai in gruppo in settimana. Oltre a lui, rimangono fuori anche Darmian e Mkhitaryan.

inter milan

L'altro dubbio è a centrocampo: Sucic favorito su Zielinski; le altre due maglie in mediana sono di Barella e Calhanoglu. A sinistra Dimarco, a destra pronto Carlos Augusto al posto di Dumfries. E Sky fa sapere che in attacco la Thu-La è pronta a tornare, ma senza dimenticare Bonny che è in grande forma ed è rimasto ad Appiano durante la sosta.

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Tancredi Palmeri: “Inter-Milan, Allegri giocherà in contropiede e si sa. Ma ho la sensazione che…”
Bergomi sceglie l’Inter più forte di sempre: clamoroso, del Triplete uno solo titolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA