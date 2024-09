Il focus di Ultimo Uomo

"Senza addentrarsi in un dibattito su chi abbia piedi migliori tra Calafiori e Bastoni, la discussione può essere interessante per osservare le caratteristiche di due giocatori del genere e apprezzare come nel calcio di oggi, soprattutto in quello italiano, i difensori possano fornire tante soluzioni con cui rivelarsi decisivi per la manovra", esordisce il portale sportivo addentrandosi poi nelle caratteristiche dei due difensori. Caratteristiche simili (entrambi mancini e tecnici), ma diverse per quanto riguarda il gioco e il modo di impostarlo. "Entrambi sono avvantaggiati nel portare palla dalle leve lunghe e dalla capacità di leggere bene lo schieramento avversario, per individuare il corridoio e prendere controtempo chi esce in pressione. Anche nello stesso fondamentale, però, è possibile accorgersi delle diversità tra i due", prosegue Ultimo Uomo, sottolineando come Calafiori tenda a condurre in diagonale verso il centro mentre Bastoni sia più portato a condurre in verticale, a ridosso della fascia, quasi come un terzino.