Giovedì scorso nell'ambito dell'indagine Doppia Curva era stato portato in carcere Daniele Cataldo con l'accusa di associazione a delinquere e per concorso in tentato omicidio di Enzo Anghinelli (con precedenti per droga, era stato ferito con colpi di pistola in via Cadore a Milano.ndr). Una vicenda per la quale deve rispondere anche Luca Lucci capo ultrà della Curva Sud che al momento è solo indagato in merito a questo episodio.