Ferdico, l'uomo dei social della curva Nord e braccio destro dell'ex capo ultras Andrea Beretta, in carcere da settembre 2024 e a processo per associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso e vari reati, avrebbe ammesso di aver preso parte all'organizzazione del delitto in un interrogatorio con la Procura di Milano circa due settimane fa.