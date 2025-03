Inchiesta ultras, Inter, Milan e Lega ammesse come parti civili al processo

Inter, Milan e la Lega Serie A sono state ammesse come parti civili, per il riconoscimento degli eventuali danni subiti

Inter, Milan e la Lega Serie A sono state ammesse come parti civili, per il riconoscimento degli eventuali danni subiti, nel processo con rito abbreviato a Milano a carico di 16 persone, tra cui gli ormai ex capi delle curve di San Siro e i loro sodali ultrà arrestati nel maxi blitz di Polizia e Gdf del 30 settembre scorso, nelle indagini coordinate dai pm Paolo Storari e Sara Ombra. Lo ha deciso la gup Rossana Mongiardo accogliendo le istanze di costituzione.