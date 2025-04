Lucci, che da più udienze sta respingendo le accuse di essere stato a capo di un'associazione per delinquere, la Curva Sud, ha sostenuto anche di non essere stato "l'istigatore" dell'azione contro Iovino. "Come si fa a far passare per mesi che c'è un furgone con sopra ultras della curva del Milan...". E ancora: "Rosiello ha un contratto diretto con Fedez, non ha un contratto con me". Lucci ha detto pure di non aver mai messo "a disposizione degli artisti - si legge nel verbale - uomini della curva per mantenere la loro sicurezza". Ha riferito che il primo nome che aveva proposto, dopo che Fedez gli aveva chiesto un uomo per protezione, non era Rosiello. "Te lo sconsiglio - gli avrebbe detto - perché è legato all'ambiente della curva e sia mai che ti collegano alla curva".