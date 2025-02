Inchiesta ultras, primo processo: si parte dalla Curva Sud

Questa mattina la prima seduta del processo a Rosiello, Bonissi e Francesco Lucci per estorsioni e aggressioni, come quella a Iovino

È cominciato questa mattina uno dei processi nati dall'inchiesta Doppia Curva. Tre tifosi hanno scelto il rito ordinario e compaiono questa mattina davanti ai giudici. Si tratta di tre ultrà rossoneri: Christian Rosiello, già bodyguard di Fedez (rapper non coinvolto in questo procedimento); Riccardo Bonissi e Francesco Lucci, fratello dell'ex capo della Sud rossonera. E come da previsioni, il Milan si costituisce parte civile. Lo fa anche la Lega di seria A perché, si legge nell'atto di costituzione, gli imputati "hanno approfittato del bacino del tifo calcistico, per perseguire e coltivare lo scellerato obiettivo di commettere (non isolati) atti di violenza". Così il quotidiano La Repubblica ha parlato della prima udienza di uno dei processi scaturiti dall'indagine sulle curve di Milan e Inter. Il pm e l'avvocato degli imputati hanno chiesto di non autorizzare riprese video e fotografiche. Gli imputati sono arrivati scortati dalla penitenziaria.