Doveva essere sentito anche Fedez dai pm Storari e Ombra che si stanno occupando del caso ultras. Secondo quanto riporta La Presse l'interrogatorio fissato per sabato è stato annullato per ragioni investigative e organizzative. È quanto si apprende da fonti vicino all'inchiesta Doppia Curva, quella che ha portato agli arresti in Curva Nord e in Curva Sud che identificano i gruppi organizzati di Inter e Milan.