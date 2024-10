Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Bruno Longhi, giornalista, ha parlato così della questione Ultras per l'Inter e delle eventuali sanzioni per questo caso: "Se ci sarà sanzione per i singoli, riguarderà la giustizia ordinaria e non quella sportiva. Dal punto di vista sportivo l'Inter non ha commesso reati. Il rapporto tra società e curva esiste in tutte le società".