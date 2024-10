Caso ultras, in corso l’incontro tra Zanetti e gli investigatori della Polizia

È in corso a Milano l'audizione di Zanettidavanti agli investigatori della squadra mobile per il caso ultras. In particolare - spiega La Presse - il vice presidente dell'Inter verrà ascoltato sulla questione dei biglietti sulla quale ha dovuto rispondere anche Simone Inzaghi nel confronto di ieri. Si tratta della richiesta di Marco Ferdico, allora capo della Nord, oggi finito in carcere, per i tagliandi della finale di Champions a Istanbul.