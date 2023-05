Umtiti: “Il Lecce una sfida, qui ho ritrovato il sorriso. In Italia sto bene, in futuro…”

“Tutto ciò di cui avevo bisogno era sentirmi apprezzato, utile e rispettato. In Catalogna ho passato quattro anni di depressione: non solo a livello sportivo, ma anche nella vita di tutti i giorni”, ha raccontato Samuel Umtiti a Canal+. A Barcellona, ​​il centrale francese è approdato a 22 anni come promettente difensore centrale. Dopo un buon inizio, il difensore è stato retrocesso in panchina. "All'inizio, dopo il mio trasferimento in Spagna, mi sono sentito apprezzato e ho giocato a un buon livello. Poi ho cominciato a sentire sfiducia, mi sono sentito male e ho capito che nessuno credeva più in me".