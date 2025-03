Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dell'esonero di Thiago Motta in casa Juventus

”Credo in questo momento Motta si sia rivelato un allenatore non adatto a una grande squadra, in questa fase della sua carriera. Devo dire la verità, è stato un un errore che abbiamo commesso tutti, pensavo fosse una scelta eccellente dopo ciò che ha fatto Motta a Bologna, eppure non è stato così, abbiamo avuto l'evidenza dei fatti.