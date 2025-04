Inzaghi: hanno fatto parlare le sue ultime parole. Che ne pensa?

"Non mi sono piaciute molto, lo dico con franchezza, perché l'Inter è partita con uno squadrone, nessun tifoso avrebbe scommesso un euro sul fatto che non entrasse tra le prime quattro. Purtroppo Inzaghi rivela un nervo scoperto, lo invito a recuperare serenità perché sta facendo un ottimo lavoro. Queste uscite però non giovano al clima e all'autostima del gruppo. Certamente dopo aver perso la Coppa Italia, ora c'è il problema Champions e non andare in finale sarebbe un passo falso. E in campionato le prospettive non sono entusiasmanti. Spero che la società aiuti Inzaghi a recuperare serenità, compostezza e grinta. A volte lo vedo super-eccitato, ma ha talmente tanta passione che ha tutti gli strumenti per ripartire già da stasera".