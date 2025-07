Valentini: “Inter, non vedo entusiasmo. Marotta? Non mi sarei aspettato…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini ha parlato dell'arrivo di Luka Modric al Milan e ha fatto un confronto con la situazione in casa Inter. "È un leader naturale. Funzionerà come vice-Allegri in campo e nello spogliatoio, servirà a rimettere a posto qualche eccesso di protagonismo".

"Il Milan ha sofferto anche di questo. Può essere utilissimo per ritrovare serenità ed equilibrio. Penso che il Milan debba soprattutto ritrovare un equilibrio interno della società e nella squadra. Mi fido di Allegri e la scelta di Modric va in questo senso. Tutto questo entusiasmo per l'Inter, dopo 5 obiettivi bucati la scorsa stagione, non ce lo vedo. Sperò però che ritrovi il suo stile, anche negli spogliatoi. Sono successe alcune cose che sotto Marotta non mi sarei mai aspettato".