"Il cantiere però resta aperto, con Spalletti che deve continuare a lavorare sulle sue idee ma deve sempre più calarsi nel ruolo di selezionatore, che è molto diverso da quello di allenatore di un club. Qui devi assemblare il meglio che c'è. Abbiamo perso con la Germania già all'andata a Milano, con qualche ingenuità sulla formazione iniziale. Ora però Spalletti avrà modo di riflettere, perché è un tecnico intelligente e saprà dove agire. Serve essere più concreti e più esperti in altre partite. Maldini forse in una partita così delicata non gli si è fatto un piacere a schierarlo. Maggiore esperienza avrebbe consigliato una scelta più prudente. Detto questo la Nazionale non si può più permettere la mancata qualificazione ai Mondiali. Sarebbe una catastrofe non solo per il calcio ma per tutto il movimento sportivo".