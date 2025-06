Antonello Valentini, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Le sue parole sulla Nazionale: “C’è da salvare la baracca, non andare per tre volte consecutive ai Mondiali sarebbe un disastro per tutto il calcio italiano. Non è il momento di pensare a strategie tecniche, è stato scelto un uomo che per, abnegazione, carattere e grinta, può dare una scossa all’ambiente. Ce la siamo presa con Spalletti, ma guardate anche gli atteggiamenti dei calciatori.