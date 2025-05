Il Barcellona ha diramato la lista dei convocati per la 34ª giornata di Liga contro il Valladolid. Out Balde e Lewandowski

Il Barcellona ha diramato la lista dei convocati per la 34ª giornata di Liga contro il Valladolid, in programma questa sera alle ore 21:00. Tra i nomi presenti spiccano i soliti noti come Ter Stegen, Pedri, Gavi, Raphinha e Lamine Yamal, mentre tornano a disposizione anche Pau Víctor e Noah Darvich.