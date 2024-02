Valzer di panchine, l’Inter sicura di non cambiare. Milan e Juve devono…

In vista della prossima stagione, molti club cambieranno allenatore. Potrebbe innescarsi un valzer delle panchina che coinvolgerebbe molte big come sottolinea la Stampa. "La decisione di Klopp di lasciare il Liverpool a fine stagione, dopo nove stagioni in cui ha vinto tutto, ha stravolto i programmi e non è rimasta isolata, visto che poco dopo è arrivato il passo indietro di Xavi con il Barcellona e nei giorni scorsi il Bayern Monaco ha annunciato che Tuchel andrà via a fine campionato. Aggiungendo il Napoli che è già al terzo allenatore in otto mesi. I campioni di Spagna, Germania e Italia sono già sicuri di dover trovare un altro tecnico per fondare un nuovo progetto e curiosamente".