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fcinter1908 ultimora Van der Gijp stravede per Dumfries: “È importantissimo. Se si infortunasse sono sicuro che…”
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Van der Gijp stravede per Dumfries: “È importantissimo. Se si infortunasse sono sicuro che…”
L'ex giocatore della nazionale olandese stravede per l'esterno nerazzurro e arriva a ipotizzare questo scenario
Denzel Dumfries gode di uno status speciale nell'Olanda, status che si è conquistato negli anni a suon di clamorose prestazioni e gol. Secondo l'ex nazionale olandese, René van der Gijp, l'esterno dell'Inter verrebbe convocato al Mondiale da Ronald Koeman anche se si dovesse infortunare e saltare qualche partita.
"Ne sono certo: se Dumfries si infortunasse oggi in allenamento e non potesse giocare le prime due partite del Mondiale, Koeman lo convocherebbe comunque. È un giocatore importantissimo", ha ribadito l'ex giocatore.
(Voetbalzone)
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