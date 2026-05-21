Denzel Dumfries gode di uno status speciale nell'Olanda, status che si è conquistato negli anni a suon di clamorose prestazioni e gol. Secondo l'ex nazionale olandese, René van der Gijp , l'esterno dell'Inter verrebbe convocato al Mondiale da Ronald Koeman anche se si dovesse infortunare e saltare qualche partita.

"Ne sono certo: se Dumfries si infortunasse oggi in allenamento e non potesse giocare le prime due partite del Mondiale, Koeman lo convocherebbe comunque. È un giocatore importantissimo", ha ribadito l'ex giocatore.