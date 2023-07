Van der Sar è fuori pericolo, ma resta in terapia intensiva

L'ex portiere non è più in pericolo di vita, ma resta ricoverato in terapia intensiva in ospedale dopo un'emorragia cerebrale

Gianni Pampinella Redattore

Edwin van der Saar non è più in pericolo di vita, ma resta ricoverato in terapia intensiva in ospedale dopo un'emorragia cerebrale che lo ha colpito nei giorni scorsi, ha fatto sapere il club olandese dell'Ajax, di cui l'ex portiere dell'Olanda e della Juve è stato a lungo dirigente prima di annunciare le dimissioni a maggio.