Verso Inter-Milan, Acerbi scalpita ma De Vrij resta in vantaggio. “Oggi Stefan e Dumfries…”

Oggi l'Inter riprende ad allenarsi, in attesa del ritorno dei Nazionali, in vista del derby di sabato contro il Milan. Acerbi sarà in gruppo e scalpita per una maglia da titolare ma non è detto che contro i rossoneri tocchi nuovamente a De Vrij.

"Acerbi si giocherà il posto con De Vrij. E anche se un suo impiego dal primo minuto resta complicato, proprio perché sul campo sinora l’olandese si è guadagnato i gradi della titolarità, l’ex Chievo proverà a mettere in difficoltà il suo allenatore, come avvenuto un anno fa. D’altronde da Plzen (dove Acerbi esordì nell’undici di partenza con la maglia dell’Inter) a San Sebastián, città della Real Sociedad dove plausibilmente potrebbe essere schierato sin da subito da Inzaghi, c’è un grande percorso personale e di squadra. Sempre che la decisione di puntare su di lui non venga anticipata a questo sabato. Difficile, come già spiegato, proprio perché De Vrij ha convinto tutti nelle prime tre di A. E a proposito dell’Oranje, lui e Dumfries, così come Asllani, sono tornati questa mattina in Italia dopo le gare disputate con Olanda e Albania. Oggi i tre saranno ad Appiano Gentile e dopo aver parlato con lo staff nerazzurro verrà deciso quale sarà il loro allenamento: sin da subito col gruppo o un differenziato", commenta Tuttosport.