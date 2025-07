Van Gaal: “Sono guarito dal cancro, ma è stato terribile. Nessuno voleva…”

È un annuncio che emoziona e dà speranza quello fatto da Louis van Gaal durante la trasmissione televisiva olandese Humberto

Gianni Pampinella Redattore 14 luglio 2025 (modifica il 14 luglio 2025 | 03:02)

È un annuncio che emoziona e dà speranza quello fatto da Louis van Gaal, 73 anni, durante la trasmissione televisiva olandese Humberto. L’ex commissario tecnico dell’Olanda ha rivelato di aver sconfitto il cancro alla prostata, una battaglia dura iniziata nel 2022. "Oggi non mi dà più fastidio anche se continuo i controlli serrati. Solo due anni fa era terribile, avevo problemi per andare in bagno, lottavo con i pannolini, ho subito diverse operazioni".

"Ho dovuto sottopormi a diverse operazioni. In quel periodo stava andando davvero tutto storto. Avevo problemi per andare in bagno, con le feci, con i pannolini: una situazione terribile. Oggi il cancro non mi dà più alcun fastidio. Alla fine fortunatamente si è risolto tutto. Quindi, ora riesco a gestire la situazione. Mi faccio sempre controllare ogni due o tre mesi, ma sta proseguendo tutto bene. Mi sto rimettendo sempre più in forma".

"Ma chi vorrebbe un allenatore che ha problemi alla prostata? No, non tornerò mai più in un club perché non posso lavorare tutti i giorni. Al massimo potrei pensarci come commissario tecnico perché siamo c.t. della Nazionale otto-nove volte all’anno. Se lo farò? Solo a una condizione: per selezioni come Inghilterra e Germania".