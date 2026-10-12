44 minuti in sette partite, 29 dei quali sabato scorso contro il Parma, quando l'Inter era già in vantaggio per 3-0. Questo è il minutaggio accumulato finora da Aleksandar Stankovic. Il fatto che il centrocampista fatichi a trovare spazio non sorprende l'ex difensore dell'Inter Zinho Vanheusden.

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"Non sorprende visto quel centrocampo fenomenale. È il segreto, insieme a Lautaro Martinez in attacco ovviamente, del perché abbiano dominato il calcio italiano per anni. Çalhanoglu, Barella, prima Mkhitaryan e ora Zielinski. È semplicemente superbo. Poi c'è anche Sucic. Beh… E l'Inter ha pagato al Liverpool 30 milioni di euro per Curtis Jones quest'estate".

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Secondo Vanheusden, l'Inter possiede uno dei centrocampi più forti d'Europa. "Lo abbiamo visto anche contro il Real Madrid. Loro provavano a pressare, ma grazie al controllo di palla del centrocampo dell'Inter, era praticamente impossibile metterli sotto pressione".

(hbvl.be)