Vanheusden, toccante lettera allo Standard: “Vi ringrazio per l’affetto, siete nel mio cuore”

Dopo gli anni passati allo Standard, il difensore ha salutato il club belga e i suoi tifosi con una lettera

Cari sostenitori, È con sentimenti contrastanti che scrivo questo. Sono triste perché non giocherò più per voi la prossima stagione, ma anche molto orgoglioso di essere stato il vostro capitano. Dopo tre belle stagioni, ho deciso che era ora di cambiare per vivere una nuova tappa della mia carriera.

Voglio ringraziarvi per tutto l'affetto, il sostegno che mi avete dato. Da bambino, ero seduto accanto a voi sugli spalti, per poi giocare per voi e persino diventare il vostro capitano. Non ho parole per spiegare cosa significhi per me.