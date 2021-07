Vanheusden, l’Inter ha le idee chiare: “Il piano prevede che tra un anno…”

Questo il piano che il club nerazzurro ha per il centrale belga classe '99

E' ormai in dirittura d'arrivo l'operazione che porterà Zinho Vanheusden, centrale belga classe '99, in prestito per una stagione al Genoa. Questo tipo di affare spiega chiaramente le idee dell'Inter sul ragazzo, come si legge tra le pagine di Tuttosport: "Un’estate dopo aver onorato i patti presi con il Genoa per Pinamonti, l’Inter ha onorato quelli con lo Standard Liegi versando nelle casse dei belgi 16 milioni per Zinho Vanheusden. Che - caso vuole - è stato girato proprio ai rossoblù in prestito nel piano che prevede, tra una stagione, il suo ritorno all’Inter dalla porta principale, come già accaduto con Alessandro Bastoni".