Vanheusden torna in campo: primi minuti in amichevole con l’AZ Alkmaar

Finalmente buone notizie per Zinho Vanheusden: il difensore belga classe '99, ceduto in prestito dall'Inter all'AZ Alkmaar, nella giornata di oggi è sceso in campo in occasione del match amichevole disputato contro la formazione giovanile del Monaco. Una prima sgambata dopo l'ennesimo fastidio muscolare, con la speranza che sia di buon auspicio per il resto della stagione.