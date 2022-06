Vanheusden, arriva una richiesta da un club di A: l’Inter ha le idee chiare

Zinho Vanheusden è tornato all'Inter dopo il prestito al Genoa ma il suo futuro è ancora in bilico

Zinho Vanheusden è tornato all'Inter dopo il prestito al Genoa ma il suo futuro è ancora in bilico. Come riportato da Sport Mediaset, lo Spezia avrebbe chiesto all'Inter il prestito del difensore ex Standard Liegi. "Il difensore, reduce da una stagione al Genoa, verrà valutato prima da Inzaghi e poi si deciderà se lasciarlo partire", spiega Sport Mediaset.