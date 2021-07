Vanheusden in prestito. Esposito: riscatto a 8 mln ma l’Inter può annullarlo con…

I due giovani giocatori in uscita dal club nerazzurro

È ufficialmente iniziato ieri il ritiro dell'Inter che si svolgerà ad Appiano. Tra i convocati non c’è Zinho Vanheusden. Il belga ieri ha comunque sostenuto le visite mediche, ma è in dirittura d’arrivo la sua cessione. "Andrà via in prestito, lo Spezia nelle ultime ore è stato raggiunto nella corsa da Genoa e Bologna, che per la verità sembrano convincere di più il giocatore", si legge sulla Gazzetta dello Sport.