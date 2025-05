Vanni: “Inter ha puntato su Champions? Grande voglia rivalsa, ma non è vero: ecco perché”

"La più grande preoccupazione dei tifosi interisti è che i giocatori si riposino per la finale. Gli scudetti negli ultimi anni l'inter se li è giocati, ma la finale di Champions è un'altra cosa. Se il Napoli dovesse vincere, l'Inter no, quale sarebbe il contraccolpo? Un campionato che viene assegnato assegnato a 80-82 punti vuol dire che ci sono stati tanti errori. Napoli e Inter hanno sbagliato tanto. Sarebbe da capire in che stato d'animo sono i giocatori in questo momento. Per i reduci da Istanbul 2023 che sono arrivati a un tiro di Lukaku dalla coppa, ci sia una voglia profonda di tornare lì. Voglia di rivalsa ineliminabile per chi ha perso una finale. Non credo che l'Inter abbia sottovalutato il campionato, si è trovata stanca in alcuni momenti. Il vero rimpianto è la prima sfida di Champions. Per tutto il girone di Champions i titolari giocavano in campionato, gli altri in Champions e dominavano. Non vero che hanno puntato tutto sulla Champions"