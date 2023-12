Vanni: “Inter, priorità scudetto? Cassazione è stata Zhang. Contro la Lazio…”

Franco Vanni, giornalista di La Repubblica, è stato ospite di DAZN e ha parlato della vittoria dell'Inter contro la Lazio. «Di questi tre punti resta soprattutto un'immagine - ha sottolineato - cioè l'Inter che stava già vincendo due a zero e continuava ad attaccare nel finale della partita per fare il terzo gol, come se fosse sotto di due gol. E questo dice che la squadra nerazzurra vuole tutto».

«Scelto obiettivo scudetto? La cassazione è stato Zhang che con l'albero di Natale vicino ha detto di volere la seconda stella. Se c'erano dubbi, e non c'erano, ora non ci sono più. E poi chi criticava i cambi di Inzaghi in Champions, che non aveva fatto giocare insieme Lautaro e Thuram, ha capito il perché: all'Olimpico hanno fatto una partita strepitosa», ha concluso.